POL-UL: (BC) Eberhardzell, Warthausen - Mähdrescher und Auto brennen

Am Sonntag und am Montag löschte die Feuerwehr in Eberhardzell und in Warthausen brennende Fahrzeuge.

Ulm (ots)

Am Sonntag brannte gegen 18 Uhr bei Rettisweiler ein Mähdrescher. Der Sohn des Fahrers sah Rauch aus dem Motorraum, worauf sein Vater sofort rechts in eine Wiese fuhr. Die Feuerwehr kam und löschte die Flammen. Dennoch entstand an dem Mähdrescher der Marke Dronningborg Totalschaden.

Am Montag brannte gegen 16 Uhr bei Barabein ein Citroen. Auch hier löschte die Feuerwehr die Flammen. Das ausgebrannte Auto musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

