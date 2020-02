Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw und Essen auf Herd brennt

Meinerzhagen (ots)

Pkw brennt In der Nacht zum heutigen Mittwoch geriet der graue Seat Leon an der Höhenstraße in Brand. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug ab. Das Fahrzeug des 30 jährigen Geschädigten erlitt Totalschaden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Ein Kochtopf auf der eingeschalteten Herdplatte sorgte am heutigen Mittwochmorgen für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr an der Breslauer Straße. Ein Nachbar bemerkte gegen 6.40 Uhr den Brandmelder aus der Nachbarwohnung und vernahm Brandgeruch. Die Polizei war zuerst vor Ort und veranlasste die Räumung des Mehrfamilienhauses. Als an der betreffenden Wohnungstür niemand öffnete, öffneten die Polizeibeamten die Tür gewaltsam. Es war niemand zu Hause in der völlig verqualmten Wohnung. Ein Polizeibeamter zog einen Kochtopf mit schwarzem Inhalt von der glühenden Kochplatte und schaltete den Herd aus. Die Feuerwehr lüftete. Der Hausbewohner hatte seine Wohnung kurz verlassen und erschien einige Minuten später am Einsatzort. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung.

