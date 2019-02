Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Bar - Geldkassette gestohlen

Unna (ots)

Am Dienstag, den 26.02.2019 sind zwei Männer dabei beobachtet worden, wie sie um 22.15 Uhr mit einem Gegenstand aus einer Bar in der Bahnhofstraße, in der Nähe des Königsborner Tores kamen. Anschließend wurde festgestellt, dass eine Scheibe der Bar mit einem Stein eingeworfen wurde. Aus der Lokalität wurde eine Geldkassette, allerdings ohne Inhalt gestohlen. Beschrieben wurden die beiden männlichen Personen als etwa 1,80 bis 1,85m groß, schlank, schwarz gekleidet mit schwarzen Handschuhen. Einer trug eine schwarze Basecap. Beide hatten ihr Gesicht vermummt und flüchteten in Richtung der S-Bahnschienen. Wer kann weitere Angaben zum Sachverhalt machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell