Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen, Verkehrsunfall - Radfahrer tödlich verünglückt

59174 Kamen (ots)

Am Dienstag, den 26.02.2019, hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen erlitten. Gegen 12.00 Uhr fuhr eine 34-jährige PKW Fahrerin aus Unna auf der Lünener Straße in Richtung Lünen. Ein 83-jähriger Mann aus Kamen fuhr mit seinem Fahrrad ebenfalls auf der Lünener Straße in dieselbe Richtung. In Höhe der Hilsingstraße wollte der Radfahrer nach links in die Hilsingstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 34-jährigen, durch den der 83-jährige zu Fall kam. Durch den Sturz zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er, trotz eingeleiteter Reanimation, noch an der Unfallstelle verstarb. Die PKW Fahrerin musste zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Lünener Straße für etwa vier Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell