Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 18-jähriger Autofahrer aus Friedeburg ist am Sonntagmorgen in Horsten von der Fahrbahn abgekommen und mit einem parkenden Fahrzeug zusammengestoßen. Der 18-Jährige fuhr mit seinem VW Golf Variant auf der K45 von Hohemoor in Richtung Horsten. Gegen 06:00 Uhr kam er nach bisherigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Renault. Dieser prallte wiederum gegen einen dahinter geparkten VW Polo. Der Verursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Der 18-Jährige stand offenbar unter Alkoholeinfluss. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

