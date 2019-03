Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag/Sonntag, 09./10.03.2019

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Raiffeisenstraße zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden. Ein geparkter Pkw wurde von dem unfallverursachenden Pkw touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen jedoch hatten sich das Kennzeichen merken können, woraufhin die Polizeibeamten die Anschrift des Fahrzeughalters aufsuchten. Unfallverursacherin ist nach bisherigen Ermittlungen eine 26-jährige Frau aus Aurich, die zudem nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt.

Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, etwa um 00:45 Uhr, wurde eine Streifenbesatzung in Aurich auf einen Pkw mit auffälliger Fahrweise aufmerksam. Die Beamten kontrollierten das Fahrzeug, welches mit scheinbar deutlich überhöhter Geschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Esenser Straße stadteinwärts unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer aus der Samtgemeinde Holtriem Alkoholgeruch fest, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1 Promille.

Fahren ohne Fahrerlaubnis In den frühen Sonntagmorgenstunden, etwa gegen 02:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Auricher Polizei einen 32-jährigen Mann aus der Krummhörn, welcher mit seinem Kleinkraftrad auf der Auricher Straße in Ihlow - Westerende - fuhr. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, welche er zum Führen des Kleinkraftrades benötigt hätte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Da der Mann bereits in jüngster Vergangenheit wegen gleichem Delikt aufgefallen ist, wird er sich nun entsprechend rechtlich verantworten müssen.

Kriminalitätsgeschehen

Familienbesuch mit Polizeieinsatz

In Aurich besuchte ein 58-jährger Mann seine Mutter und geriet hier schließlich mit dem, bei der Mutter wohnhaften, 46-jährigen Bruder in Streit. Dieser Streit führte zu einer handfesten Rangelei, worauf der jüngere Bruder das Haus verließ und die Polizei hinzuzog. Auch während die Polizeibeamten anwesend waren, führten die Brüder ihren Streit fort. Letztlich wurde gegen den 58-jährigen Mann ein Platzverweis ausgesprochen, um die Lage zu beruhigen. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung ein.

Sonstiges

Jungbulle entlaufen

In Wiesens hat ein Jungbulle beim Umtreiben auf dem eigenen Gehöft ein Metallgatter übersprungen und sich folgend im öffentlichen Verkehrsraum bewegt. Das Tier konnte schließlich durch die bäuerliche Gemeinschaft im Ort eingefangen werden. Vom Tierarzt betäubt wurde das Jungtier zum Hof zurückverbracht. Eingesetzte Funkstreifenwagen nahmen Absperrmaßnahmen vor und weiterhin wurde auch ein Jäger am Geschehensort vorgehalten. Von Verletzungen und Beschädigungen ist der Polizei nichts bekannt. Hinweise auf Fehlverhalten seitens des Landwirtes gab es nach Einschätzung der eingesetzten Polizeibeamten nicht .

Altkreis Norden

Südbrookmerland: Norder will Diskothek nicht verlassen

Ein 24-jähriger Norder hielt sich am Sonntag, 10.03.2019, gegen 01:45 Uhr in den Räumlichkeiten einer Diskothek in Moorhusen auf, obwohl gegen ihn bereits in der Vergangenheit ein Hausverbot ausgesprochen worden war. Den Aufforderungen des Sicherheitspersonals, die Diskothek zu verlassen, kam er nicht nach.Die hinzugerufenen Polizeibeamten erteilten dem immer aggressiver werdenden Mann daraufhin einen Platzverweis, den dieser nicht befolgen wollte. So wurde er schließlich zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahme in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle. Strafrechtliche Ermittlungen wegen des Hausfriedensbruchs wurden eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzung

Bensersiel - Am frühen Samstagmorgen kam es in einer Gaststätte im Bensersieler Strandportal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Personen. Die Sachverhaltsaufnahme entpuppte sich für die eingesetzten Beamten als sehr schwierig. Von vormals angeblich 5-6 Personen, welche sich an einer Schlägerei beteiligt haben sollen, blieb nur eine verletzte Person und ein Tatverdächtiger übrig. Letztendlich wurde die Körperverletzung polizeilich aufgenommen. Das Opfer erlitt ein Hämatom im Gesicht und verlor einen Zahn. Weitere Zeugen für diesen Vorfall werden von der Polizei Wittmund (04462-9110) gesucht.

Räuberischer Diebstahl

Wittmund - Ein amtsbekannter 22jähriger Wittmunder ist am Freitagnachmittag in einem Lebensmittel-Discounter an der Esenser Straße in Wittmund als vermeintlicher Ladendieb aufgefallen. Er deponierte diverse Non-Food Artikel in seinem Rucksack und wollte, ohne diese Dinge zu bezahlen, das Ladengeschäft verlassen. Hier wurde er an der Kasse von einer Mitarbeiterin angesprochen und zunächst gehindert, den Laden zu verlassen. Damit scheinbar nicht einverstanden, riss er sich los, musste jedoch seinen Rucksack und Diebesgut zurücklassen und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Durch diese Aktion darf er sich des räuberischen Diebstahls verantworten. Durch Zeugenaussagen gab es noch einen Hinweis auf einen vermeintlichen Mittäter, der ebenfalls geflüchtet ist. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei Wittmund (04462-9110) zu melden.

Verkehrsgeschehen

Unfallflucht auf Parkplatz

Am Freitagnachmittag in der Zeit von 16.00-16.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Eggelinger Straße ein schwarzer VW Multivan an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Vermutlich geschah dies beim Ein-oder Ausparken eines bislang unbekannten Verursachers. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Wittmund (04462-9110)

Unfallflucht auf Parkplatz II

Am Samstagmittag befand sich ein schwarzer Ford Focus auf dem Parkplatz am Onkens Kamp. Hier beschädigte vermutlich ein blaues Fahrzeug den dort abgeparkten Ford. Es werden Zeugen gesucht.

