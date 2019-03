Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Aurich/Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Ein bislang unbekanntes Auto mit heller Lackierung ist auf dem Parkplatz des Ärztehauses an der Straße Dohusen am Donnerstag gegen 10:00 Uhr durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber später aufgrund der Angaben einer aufmerksamen Zeugin durch die Polizei ermittelt werden. Jetzt sucht die Polizei den Geschädigten und das beschädigte Fahrzeug. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich unter 04462 9110 mit der Polizei Wittmund in Verbindung zu setzen.

