Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Einbruch in Wohnhaus; Nenndorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte haben sich am Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Blumenstraße verschafft. Der Vorfall ereignete sich zwischen 07:00 Uhr und 16:50 Uhr. Was die Täter entwendet haben, ist Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Nenndorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 39-jähriger Mann aus Nenndorf hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht. Der Nenndorfer war gegen 01:15 Uhr auf dem Katzenhörnerweg in Richtung Nenndorf unterwegs, als er vermutlich in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er nach bisherigen Erkenntnissen einen Findling und ein Hinweisschild auf dem Grünstreifen. Er entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und legte den weiteren Nachhauseweg zu Fuß zurück. Als die Polizeibeamten ihn einige Stunden später zu Hause antrafen, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,94 Promille. Der Nenndorfer war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

