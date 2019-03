Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Bike gestohlen; Aurich - Auffahrunfall an Ampel; Aurich - Autofahrerin leicht verletzt; Wiesmoor - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - E-Bike gestohlen

Ein E-Bike der Marke Sparta ist am Dienstagnachmittag in der Auricher Innenstadt gestohlen worden. Das Elektrofahrrad war zur Tatzeit vor einem Café an der Hafenstraße abgestellt. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auffahrunfall an Ampel

Eine 71-jährige Frau aus Großefehn ist am Donnerstag bei einem Auffahrunfall auf der Leerer Landstraße leicht verletzt worden. Die Autofahrerin hielt mit ihrem Fahrzeug der Marke Dacia gegen 11:45 Uhr verkehrsbedingt vor einer roten Ampel. Ein 18-jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Großefehn bemerkte den haltenden Dacia offenbar zu spät und fuhr auf. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.

Aurich - Autofahrerin leicht verletzt

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Aurich ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Auricherin fuhr gegen 14:30 Uhr mit ihrem Auto auf der Esenser Straße in Fahrtrichtung Emden auf der rechten Spur. Ein 54-jähriger Peugeot-Fahrer aus Aurich war auf der linken Spur unterwegs und übersah nach bisherigen Erkenntnissen beim Wechsel auf die rechte Spur in Höhe Schützenstraße die 26-jährige VW Golf Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Wiesmoor - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Wiesmoor ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Sie fuhr gegen 15:45 Uhr vom Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße und wollte nach links auf den Radweg der Bundesstraße fahren, als eine unbekannte Autofahrerin nach rechts auf den Parkplatz einbog. Die Autofahrerin fuhr dabei offenbar sehr nah in Richtung der Radfahrerin, die daraufhin stürzte. Die Verursacherin fragte die Radfahrerin noch nach Ihrem Befinden, Personalien wurden jedoch nicht ausgetauscht. Nach bisherigen Angaben fuhr die Verursacherin einen blauen Kleinwagen. Die Autofahrerin und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Wiesmoor unter 04944 9169110 in Verbindung zu setzen.

