Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreise Cloppenburg und Vechta - Ergebnis der Fahrradkontrollwoche, Licht und Schatten

Wie angekündigt führte die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta vom 12. bis 18. Dezember 2019 in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta eine Kontrollwoche mit dem Schwerpunkt Fahrradfahrer durch. Was die Verstöße angeht, sind unter den Top 3 an erste Stelle keine bzw. mangelnde Beleuchtungseinrichtungen, gefolgt von nicht benutzten Radwegen oder Fahrbahnen und Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot. Insgesamt wurden 292 Verstöße geahndet, unter denen auch Rotlicht- und Handyverstöße waren. Insgesamt muss von einer verhältnismäßigen hohen Beanstandungsquote gesprochen werden. Insbesondere der persönliche Kontakt mit den kontrollierten Radfahrern hinterließ bei den Polizeibeamten sowohl positive, als auch vereinzelt negative Eindrücke. Positiv festzuhalten bleibt, dass einige Radfahrer direkt Einsicht zeigten und Besserung gelobten. Darüber hinaus erhielten die Beamten sowohl von Radfahrern, als auch unbeteiligten Passanten, die Bestätigung, dass solche Kontrollen sinnvoll zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer beitragen können. Unerfreulich in Erinnerung bleiben einige Einzelfälle, die sich aktiv versuchten der Kontrolle zu entziehen, den Anweisungen keinerlei Folge leisteten, respektlos auftraten oder sogar die Polizeibeamten beleidigten. In diesen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Als Fazit zieht die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, dass Kontrollen dieser Art richtig und wichtig sind. Daher werden sie auch im Jahr 2020 unregelmäßig fortgeführt.

