Vechta - Brand einer Deko-Figur

Am Montag, 23. Dezember 2019, geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 03.49 Uhr eine Deko-Figur in Brand. Das etwa 1,5m hohe Abbild eines Nussknackers stand auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Falkenrotter Straße. Löschversuche der Polizeibeamte mit eigenen Mitteln gelangen nicht, sodass die Feuerwehr Vechta mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräften ausrückte. Sie bekämpften den Brand erfolgreich. Gebäude oder andere Gegenstände wurden nicht beschädigt. Derzeit kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 21. Dezember 2019, kam es zwischen 16.30 und 17.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Franziskusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte eine Mercedes E-Klasse und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

