Elisabethfehn - Brand in einer Wohnung

Am Montag, 23. Dezember 2019, kam es gegen 03.00 Uhr in einer Wohnung in der Rosenstraße zu einem Brand. Die 92-jährige Bewohnerin bemerkte in ihrem Wohnzimmer eine starke Rauchentwicklung und alarmierte umgehend den Notruf. Sie konnte sich eigenständig ins Freie begeben und wurde nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Rettungskräfte verbachten sie vorsorglich ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Barßel rückte mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften aus. Sie konnten das Feuer schnell löschen und größeren Sachschaden verhindern. Ein angrenzendes Wohnhaus ist nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

Bösel - Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Zwischen Freitag, 20. Dezember 2019, 15.00 Uhr und Sonntag, 22. Dezember 2019, 14.32 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter zwei Außenwände einer Schule an der Fladderburger Straße mit Farbe. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. In der gleichen Zeit wurde auch eine Wand an einer Schule in der Straße Auf dem Rahe beschmiert. Zudem wurde ein Zaun beschädigt. Hier wird der Schaden ebenfalls auf 250 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel. 04494-308) entgegen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis mit fremden Kfz-Kennzeichen

Am Sonntag, 22. Dezember 2019, wurde um 21.35 Uhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Bösel auf der Europastraße kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem gehörten die am Pkw angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug. Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden vorsorglich sichergestellt. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

