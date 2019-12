Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Friesoythe für den Nordkreis vom 21.-22.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Harkebrügge - Sachbeschädigung In der Zeit zwischen dem 20.12.2019 und dem 21.12.2019 wurde die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Schulstraße zerschlagen. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 750 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499-9430 entgegen. Bösel - Einbruch in Wohnhaus Am 21.12.2019 in der Zeit zwischen 13 Uhr und 21 Uhr kam es in der Dr.-Apke-Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte/r verschaffte sich Zugang und durchwühlte die Räumlichkeiten. Es wurden Wertgegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen. Friesoythe - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 21.12.2019, gegen 17:39 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken mit einem Pkw den Treppenaufgang des alten Polizeigebäudes in der Meeschenstraße 1. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

