Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag (21.12.2019) bis Sonntag (22.12.2019)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 21.12.2019, 11.05 Uhr, kam es in Dinklage auf der Quakenbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall, als eine 39-jährige Dinklagerin mit ihrem Pkw Peugeot beim Einfahren auf einen Parkplatz eine bevorrechtigte 12-jährige Radfahrerin aus Dinklage übersah. Diese kam bei dem Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich leicht. An Fahrrad und Pkw entstanden leichte Sachschäden.

Goldenstedt - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Freitag, 20.12.2019, auf Samstag, 21.12.2019, entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere amtliche Kennzeichen (VEC JP 208) eines grauen Citroen C5. Das Fahrzeug war auf Grundstück eines Mehrparteienhauses an der Hauptstraße in Goldenstedt abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Goldenstedt (Telefon: 04444 2690) zu melden.

Damme - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitagabend, 20.12.2019, 16.55 Uhr, wurde auf dem Vogelsangweg in Damme ein 23-jähriger aus Damme mit seinem Pkw VW Golf angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Steinfeld: - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Samstag, 21.12.2019, 15.30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger aus Wildeshausen mit einem Pkw BMW in Steinfeld die Handorfer Straße in Richtung Rouen Kamp. Beim Überqueren der Verbindungsstraße missachtete er die Vorfahrt eines 53-jährigen Steinfelders, der mit einem Pkw VW Golf, von Holdorf kommend, die Verbindungsstraße in Richtung Steinfeld befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser beläuft sich auf etwa 8.500,- Euro. Der Fahrer des BMW sowie ein Insasse im VW Golf wurden leicht verletzt.

Lohne - Widerstand nach einer Körperverletzung

Am Sonntag, 22.12.2019, 04.00 Uhr, kam es in einem Gastronomiebetrieb in Dinklage, Am Markt, zu Streitigkeiten. Ein 45-jähriger aus Dinklage biss zunächst einem 38-jährigem Dinklager in die Wange. In einem sich entwickelnden Handgemenge schlug dann ein 35-jähriger Begleiter des Beschuldigten die 35-jährige Schwester des Opfers. Es herrschte eine gereizte, aggressive Stimmung. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei verhielten sich die beiden Beschuldigten weiter äußerst aggressiv. Vor der Lokalität kam dann zu Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Hieran beteiligten sich zwei weitere Beschuldigte, eine 22-jährige und eine 30-jährige aus Dinklage. Um eine Schlichtung zu erzielen, drohten die Beamten den Einsatz von Pfefferspray an. Auch dieses reichte nicht, um die Gemüter zu besänftigen. Schließlich wurde Pfefferspray eingesetzt. Die Beschuldigten sowie zwei Beamte, weiblich - 23 Jahre und männlich - 39 Jahre, wurde hierbei leicht verletzt. Vor Ort fand eine medizinische Versorgung durch den verständigten Rettungsdienst statt. Der 45-jährige (1,12 Promille) und sein Begleiter (1,68 Promille) wurden dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen alle Beschuldigte wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei anwesenden Personen, die sich sehr besorgt um die verletzten Polizeibeamten gekümmert haben. Ein solches Verhalten ist nicht selbstverständlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta

Telefon: 04441/9430

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell