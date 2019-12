Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Größerer Polizeieinsatz wegen einer Bedrohung

Am Samstag, 21. Dezember 2019, kam es von 16.30 bis etwa 20.00 Uhr in der Falkenstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Zunächst wurde der Polizei gemeldet, dass ein 37-jähriger Mann seine Partnerin in seiner Wohnung mit einem Messer bedroht haben soll. Schnell konnte durch die Polizeibeamten in Erfahrung gebracht werden, dass die Frau sich nicht mehr in dem Haus befindet und unverletzt war. Auch weitere Bewohner des Hauses befanden sich nicht im Gebäude. Jedoch befand sich noch ein männlicher Bekannter bei dem Tatverdächtigen. Da es Hinweise auf eine mögliche Gefährdung dieser Person gab, wurden vorsorglich einige Polizeibeamte von umliegenden Dienststellen in Ramsloh eingesetzt. Hierunter befanden sich auch Diensthundeführer und speziell in deeskalierender Kommunikation geschulte Beamte. Außerdem befanden sich Rettungskräfte und Mitarbeiter der psychosozialen Notfallversorgung vor Ort. Als der Tatverdächtige und sein Bekannter zufällig die Wohnung verließen, nahmen Polizeibeamte den 37-jährigen in Gewahrsam. Hierbei blieben alle beteiligten Personen unverletzt. Auch der Bekannte des Tatverdächtigen wies keinerlei Verletzungen auf. Der 37-Jährige wurde ins Polizeigewahrsam verbracht.

