Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 21.12.2019 bis 22.12.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Graffiti - Am Samstag, 21.12.2019, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:20 Uhr, besprühten in der Fritz-Reuter-Straße in Cloppenburg zwei bislang unbekannte Täter die Außenfassade eines Lebensmittelgeschäftes mit Lackfarbe. Als die Täter vor Ort durch einen Zeugen angesprochen wurden, flüchteten diese fußläufig in Richtung Lessingstraße. Beide Täter wurden als etwa 15 Jahre, 1,60 m groß, dunkle Haare, normale Statur, europäisches Aussehen mit deutscher Sprache beschrieben. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum ebenfalls verdächtige Beobachtungen gemacht haben, möchten sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 in Verbindung setzen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Essen / Oldb. - Verkehrsunfallflucht - Am Samstag, 21.12.2019, gegen 05:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger aus Essen / Oldb. mit seinem PKW, BMW, die Ahauser Straße in Essen / Oldb. ortsauswärts und kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen einen Straßenbaum und schleuderte anschließend rückwärts gegen ein Scheunentor. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, konnte aber nach kurzer Zeit ermittelt werden. Hierbei wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Garrel - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person - Am Samstag, 21.12.2019, um 12:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger aus Garrel mit seinem Kleinkraftrad die Hauptstraße in Garrel und wollte nach rechts in die Kaiforter Straße abbiegen. Trotz geringer Geschwindigkeit stürzte er alleinbeteiligt und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

PHK'in Tesch, DSL'in

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell