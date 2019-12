Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Einbruch in Bäckereifiliale

Zwischen Samstag, 21. Dezember 2019, 18.30 Uhr und Sonntag, 22. Dezember 2019, 05.30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckereifiliale in der Antoniusstraße ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und konnte Bargeld erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Lastrup - Einbruch in Bücherei

Zwischen Donnerstag, 19. Dezember 2019, 11.00 Uhr und Sonntag, 22. Dezember 2019, 09.15 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in eine Bücherei an der Wallstraße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell