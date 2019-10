Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Huxahl - PKW prallt gegen Eiche und kollidiert mit Gegenverkehr

Celle (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam ein PKW VW heute Vormittag gegen 11.15 Uhr auf der Fahrt von Hermannsburg in Richtung Diesten nach links von der Fahrbahn ab. Die 53 Jahre alte Fahrerin driftete hinter Huxahl im spitzen Winkel über die Gegenfahrbahn und prallte im Seitenraum gegen eine Eiche. Der VW wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Ford Pick Up. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie konnte jedoch das Fahrzeug anschließend selbstständig verlassen. Zur Schwere ihrer erlittenen Verletzungen liegen bisher keine Angaben vor. Der 42-Jährige Fahrer des Pick Up blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Während der Unfallaufnahme blieb die Landesstraße 240 voll gesperrt. Es kam zu geringen Verkehrsbehinderungen.

