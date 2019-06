Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: PKW fuhr in Hafenbecken

Germersheim (ots)

Am Dienstag, 25.06.2019 um 21:30 Uhr ist ein 22-jähriger aus dem Kreis Germersheim mit seinem Freund im PKW seines Vaters im Hafen Germersheim bei einem Wendemanöver ins Hafenbecken gerollt. Bevor der PKW im Hafenbecken komplett versank, konnte der Fahrer über die geöffnete Fahrertür und der Beifahrer über die geöffnete Seitenscheibe das Fahrzeug noch verlassen. Erst am nächsten Tag zeigte der Unglücksfahrer den Sachverhalt bei der Polizei an. Durch die PI Germersheim wurde eine Strafanzeige wegen "Verkehrsunfallflucht" aufgenommen, von der Wasserschutzpolizei Germersheim eine Strafanzeige wegen "Gewässerverunreinigung".

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

WSP-Station Germersheim

Telefon: 07274-94670



oder

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Abteilung Wasserschutzpolizei-Pressestelle

Telefon: 06131-65 8042

E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell