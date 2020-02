Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Waldschule

Letmathe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in die Dioramenhalle der Waldschule an der Aucheler Straße eingedrungen. Sie kletterten sogar auf den Dachboden, entwendeten dort aber nichts. Stattdessen zerstörten sie das Schloss einer Gartenhütte. Mit Astsäge, Lötkolben und Kabelrolle zogen die Einbrecher davon. Hinweise unter Tel. 02374/5029-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell