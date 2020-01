Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 41 Jahre alte Fahrerin eines Renault Kangoo hat am Montag (27.01.2020) einen 18 Jahre alten Fußgänger angefahren und dabei schwer verletzt. Der 18-Jährige war gegen 08.00 Uhr an der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs und wollte mutmaßlich bei Rotlicht den Fußgängerüberweg in Richtung Willy-Brandt-Straße überqueren. Dabei erfasste die 41-jährige Autofahrerin, die die Schillerstraße in Richtung Wagenburgtunnel entlangfuhr, den 18-Jährigen und verletzte ihn. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen und zu einer kurzzeitigen Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Wagenburgtunnel.

