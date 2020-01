Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Süd (ots)

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende (24. bis 26.01.2020) am Höscheleweg, an der Filderstraße und an der Schwarenbergstraße Motorroller gestohlen. An der Filderstraße stahlen die Täter am Freitag zwischen 07.00 Uhr und 14.00 Uhr einen weißen Roller der Marke Zheijang Qian Jang mit dem amtlichen Kennzeichen 304 SIM, der mit einem Lenkradschloss gesichert war. Am Höscheleweg stahlen die Diebe zwischen Samstag, 18.00 Uhr und Sonntag, 13.00 Uhr, einen schwarz-roten Roller der Marke Motowell mit dem Versicherungskennzeichen 554 UNB. An der Schwarenbergstraße erbeuteten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag, zwischen 02.00 Uhr und 05.15 Uhr einen grauen Roller der Marke Kwang Yang mit dem amtlichen Kennzeichen S-BA 567. Ein Polizeibeamter, der auf dem Weg zum Dienst war, sah diesen Roller gegen 05.15 Uhr im Bereich der Schönbühlstraße/Ostendstraße, verlor ihn aber wieder aus den Augen. Der Roller war besetzt mit zwei Personen ohne Helm. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten erfolglos nach dem Roller. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 an das Polizeirevier Ostendstraße oder unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

