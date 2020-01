Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Ladendiebe vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (25.01.2020) eine 18-jährige Frau und einen 29-jährigen Mann vorläufig festgenommen, die zuvor in einem Elektrofachmarkt an der Königstraße ein Tablet und Zubehör im Wert von rund 430 Euro stehlen wollten. Der 29-Jährige entfernte gegen 17.30 Uhr zunächst die Sicherungsvorrichtung des Tablets und steckte es anschließend zusammen mit zwei Hüllen in eine mitgeführte Tasche. Beim Verlassen des Geschäftes wurden sie durch Sicherheitspersonal angesprochen. Als die 18-Jährige flüchten und ein 65-jähriger Ladendetektiv sie aufhalten wollte, trat und schlug sie um sich, wobei sie ihn mehrfach am Bein traf. Zusammen mit zwei weiteren Ladendetektiven konnten die Beschuldigten bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten und den Beamten übergeben werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

