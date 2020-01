Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach versuchtem Handtaschenraub - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagvormittag (26.01.2020) einen 25 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der offenbar versucht hatte, an der Haltestelle Nürnberger Straße einer bislang unbekannten Frau die Handtasche zu entreißen. Zeugen alarmierten gegen 09.15 Uhr die Bundespolizei, da der 25-Jährige offenbar in der Bahn randalierte. Als die Beamten an der Haltestelle eintrafen, leistete der Tatverdächtige Widerstand. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige an der Haltestelle Nürnberger Straße offenbar versucht hatte, einer Frau, die die S-Bahn verlassen wollte, die Handtasche zu entreißen. Die Unbekannte, die sich in Begleitung eines Mannes befand, hatte die Örtlichkeit bereits vor Eintreffen der alarmierten Beamten verlassen. Zeugen, insbesondere die Frau und ihr Begleiter, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Polizei zu melden.

