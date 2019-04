Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einbruch

Sipplingen/Bodenseekreis (ots)

In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in ein Autohaus in Sipplingen ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Mit einem in der Werkstatt aufgefundenen Schweißgerät öffneten sie einen vorgefundenen Tresor und entnahmen daraus Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Im Anschluss daran entwendeten sie einen schwarzen Seat Ibiza und entfernten sich mutmaßlich darin vom Tatort. Der Einbruch dürfte im Zusammenhang mit der Einbruchsserie der vergangenen Tage im Großraum Überlingen zu sehen sein, die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Polizeirevier Überlingen erbittet Zeugenhinweise unter Tel. 07551/804-0.

