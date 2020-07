Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch in Studentenverbindung; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Einbruch bleibt Einbruch. Auch wenn es zur Tradition von Studentenverbindungen gehört, bei anderen Verbindungen einzudringen und Verbindungsdevotionalien oder andere Gegenstände zu entwenden jud sie gegen einen symbolsichen Obulus auszulösen.

Wie den Ermittlern des Polizeireviers Heidelberg-Mitte bekannt wurde, drangen mehrere Personen am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr, über ein aufgehebeltes Fenster in eine Studentenverbindung in der Friedrich-Ebert-anlage ein. Von dort wurden Verbindungjacken, Fahnen und Kopfbedeckungen entwendet. Darüber hinaus wurde aus einem Rucksack ein Geldbeutel mit Ausweisen sowie Schuhe und ein Anzug gestohlen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 7.000.- Euro.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700.

Rückfragen bitte an:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

