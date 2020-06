Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreis Wittmund Kriminalitätsgeschehen - Esens - Einbruch in Baumarkt

Wittmund (ots)

In der Nacht zu Sonntag wurde in einen Baumarkt an der Dornumer Straße eingebrochen. Der bzw. die Täter stiegen zunächst über einen Zaun und anschließend drangen sie durch Aufhebeln einer Fensterscheibe in den Markt ein. Dort hatten sie es offensichtlich auf Bargeld abgesehen. Die Täter wurden gestört und ließen von einer weiteren Tatbegehung ab. Dann flüchteten sie vom Tatort. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Einbruchdiebstahls. Möglicherweise wurden Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht beobachtet. Nicht ausgeschlossen wird, dass die Täter in Tatortnähe ein Fluchtfahrzeug abgestellt haben. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeikommissariat in Wittmund unter 04462/911-0 erbeten.

