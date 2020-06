Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Landkreise Aurich und Wittmund Kriminalitätsgeschehen und Verkehrsgeschehen

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich/Popens - Geld aus Pkw gestohlen In der Nacht zum 07.06.2020 entwendeten bislang Unbekannte im Schniderskamp in Popens eine geringe Bargeldsumme und ein Baustellenradio der Marke Makita aus einem Pkw. Wie die Täter das Fahrzeug öffneten, ist noch unklar. Täterhinweise werden an die Polizeidienststelle in Aurich unter 04941/606-215 erbeten.

Südbrookmerland/Moorhusen - Zierleiste entfernt Bislang Unbekannte entfernten in der Nacht zu Sonntag, den 07.06.2020, alle silbernen Zierleisten von einem schwarzen Mercedes. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einer Auffahrt in der Tom-Brook-Straße. Durch das Entfernen der Zierleisten wurde der Lack an diversen Stellen zerkratzt. Täterhinweise nimmt die Polizei in Aurich unter 04941/606-215 entgegen.

Osteel - Schlüssel gestohlen In der Nacht zu Samstag, den 06.06.2020, nutzten bislang Unbekannte die Gelegenheit und öffneten eine Eingangstür eines Wohnhauses in der Brookmerlander Straße in Osteel. Im Wohngebäude entwendeten der bzw. die Täter anschließend den Schlüssel zu einem auf dem Grundstück abgestellten Pkw. Aus dem Fahrzeug fehlt seitdem ein weiterer Schlüssel sowie eine Schachtel Zigaretten. Hinweise auf verdächtige Personen, die sich in der Nacht zu Samstag in der Brookmerlander Straße aufgehalten haben, nimmt das Polizeikommissariat in Norden unter 04931/921-0 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Autofahrt unter Drogeneinfluss Am Sonntagabend kontrollierte eine Polizeistreife einen 21-jährigen Autofahrer auf der Schloßstraße in Großheide. Der junge Fahrzeugführer stand unter Drogeneinfluss ein Drogentest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, eine Anzeige gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Türscheibe eingeschlagen In der Nacht zu Sonntag, den 07.06.2020, wurde die Scheibe einer Eingangstür in der Bahnhofstraße in Esens durch bislang Unbekannte eingeschlagen. Die Geschädigte hörte gegen 01.30 Uhr ein klirrendes Geräusch. Am nächsten Morgen entdeckte sie die Beschädigung. Wer Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigung geben kann, melde sich bitte bei der Polizeistation in Esens unter 04971/92718125.

Verkehrsgeschehen

Wittmund/Carolinensiel - Polizei ermittelt nach Unfallflucht Aufgrund einer Verkehrsunfallflucht hat die Wittmunder Polizei ein Strafverfahren eingeleitet. Am Sonntag, den 07.06.2020, wurde in der Zeit zwischen 11.00 und 19.15 Uhr, auf einem Hotelparkplatz in der Kirchstraße in Carolinensiel ein schwarzer Opel Astra am vorderen Stoßfänger und an der Kennzeichenhalterung beschädigt. Der Verursacher/in verließ die Unfallstelle, ohne den Pflichten als Unfallfahrer/in nachzukommen. Hinweise zur Aufklärung der Straftat werden an das Polizeikommissariat in Wittmund unter 04462/911-115 erbeten.

Esens - Unfallort unerlaubt verlassen Am Samstag, den 06.06.2020, ereignete sich im Zeitraum von 15.30 bis 15.45 Uhr, auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße Herdetor eine Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde dabei ein grauer Ford Ka. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher/in beschädigte vermutlich beim Einparken die Beifahrerseite des Ford. Vom hinteren Kotflügel bis zur vorderen Beifahrertür entstand ein langer Kratzer. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der/die Unfallbeteiligte. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Esens unter 04971/92718110 entgegen.

