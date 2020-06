Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Zeugen gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Zeugen gesucht

In Friedeburg kam es am Donnerstag gegen 10.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Marxer Hauptstraße. Ein 80 Jahre alter Toyota-Fahrer kam aus Richtung Strudden und fuhr in Richtung Marx. In Höhe eines Autohauses überholte er einen vorausfahrenden Trecker, obwohl ihm ein anderes Auto entgegenkam. Die entgegenkommende VW-Fahrerin bremste stark ab und wich nach rechts aus. Trotzdem stießen die beiden Fahrzeuge an den Außenspiegeln zusammen. Der Toyota-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch ermittelt werden. Die Polizei Friedeburg bittet den bislang unbekannten Trecker-Fahrer und mögliche weitere Zeugen des Unfalls, sich zu melden unter Telefon 04465 945780.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell