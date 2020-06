Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Zeugen gesucht

Altkreis Aurich (ots)

Die Polizei sucht im Rahmen von Ermittlungen Zeugen zu einem Brandgeschehen am 24.04.2020 in Südbrookmerland. Auf einem Grundstück in der Ekelser Straße war es am Sonntag, 24.04.2020, zu einem Feuer gekommen, das auf das Dach des dortigen Wohnhauses übergriff. Drei junge Frauen und ein junger Mann sollen den Brand entdeckt haben. Eine Frau und der junge Mann konnten ermittelt werden, die anderen beiden Frauen noch nicht. Die Polizei erhofft sich von ihnen wichtige Hinweise. Die beiden jungen Frauen sowie Personen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

