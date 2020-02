Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 12.02.2020 gegen 12:15 Uhr an der Kreuzung Landauer Str. / Dr.-Siebenpfeiffer-Str. wurde eine Autofahrerin an der Halswirbelsäule leicht verletzt (HWS-Trauma). Die 36-jährige Frau befuhr die Landauer Straße aus Richtung Maikammer kommend und bog nach rechts auf die Dr.-Siebenpfeiffer-Straße ab. Sie musste auf dem Abbiegestreifen verkehrsbedingt bremsen. Der nachfolgende 37-jährige Autofahrer bemerkte dies nicht und fuhr auf das Auto der 36-Jährigen auf. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 14.000 Euro geschätzt.

