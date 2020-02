Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch im Gewerbegebiet Grünstadt

Grünstadt, Daimlerstraße - Nacht zum 10.02.2020 (ots)

In der Nacht zum 10.02.2020 haben unbekannte Täter einen Einbruch in den Lagerraum eines Unternehmens in der Daimlerstraße verübt. Ein Verantwortlicher bemerkte die Tat um 07:00 Uhr beim Arbeitsbeginn. Die Täter schlugen ein Fensterelement eines Rolltores ein und kletterten ins Lager. Hier stahlen sie z.T. hochwertige Spezialmaschinen (Rüttelplatten, Schneidemaschinen u.a.) im Wert von über 50.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung - möglicherweise hat jemand im Bereich des Kreisels am GLOBUS verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise erbittet die Polizei Grünstadt, Tel. 0635993120.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



