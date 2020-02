Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Dienstbetrieb der Polizeiinspektion Neustadt kurzfristig eingeschränkt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei der Überprüfung von sichergestellten Materialien auf ihre Zusammensetzung durch Fachkräfte der Polizei ist am frühen Montagabend in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Neustadt eine Substanz freigesetzt worden, welche kurzfristig zu leichten Atemwegsreizungen bei den Kollegen führte. Die Wache musste vorübergehend geräumt werden. Fachkräfte der Feuerwehr führten anschließend Messungen durch und gaben letztendlich Entwarnung. Der Dienstbetrieb in der Dienststelle war für insgesamt drei Stunden eingeschränkt. In dem Zusammenhang kam es auch zu einer kurzfristigen Sperrung der Karl-Helfferich-Straße. 13 Beamte erlitten leichte Atemwegsreizungen, Schwindel und Kopfschmerzen und wurden medizinisch versorgt. Der Dienstbetrieb wurde derweil durch die umliegenden Dienststellen aufrechterhalten. Wie es zu dem Vorfall kam wird weiter untersucht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

