Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Mann in Bus geschlagen

Ludwigshafen-Mitte (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag, den 09.02.2020 gegen 03:15 Uhr, befanden sich zwei 20-jährige Männer in einem Bus in der Ludwigshafener Innenstadt. Grundlos fingen sie an, einen 24-Jährigen zu belästigen. Als dieser nicht auf die Sticheleien reagierte, sprangen beide auf und schlugen den jungen Mann mit Fäusten. Durch herbeieilende Insassen konnten die Täter von ihrem Opfer getrennt werden. Durch die körperliche Attacke erlitt der 24-Jährige diverse Gesichtsverletzungen, weshalb der Rettungsdienst verständigt wurde. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielten sich die beiden Täter aggressiv und feindselig, weshalb sie auf die Polizeidienststelle verbracht wurden. Eine Messung ergab einen Atemalkoholwert von 0,9 bzw. 1,75 Promille. Beide verbrachten den Rest der Nacht in den Gewahrsamszellen.

