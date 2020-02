Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugenaufruf nach einer Sachbeschädigung

Ludwigshafen - Ruchheim (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde vermutlich in der Nacht vom 07.02.2020 auf den 08.02.2020 auf dem Schulhof der Astrid-Lindgren-Schule, in 67071 Ludwigshafen-Ruchheim ein Gabelstapler in Brand gesetzt. Auf dem gesamten Schulhofgelände konnten weitere Sachbeschädigungen festgestellt werden.

Es wird gebeten sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim zu melden. Tel: 0621/963-2403

