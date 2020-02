Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrendes Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Am Freitag, den 07.02.2020 gegen 12:15 Uhr, befuhr eine 65-jährige Autofahrerin die Kärntner Straße in Ludwigshafen. Als sie nach rechts in die Sachsenstraße einbiegen wollte, übersah sie einen 11-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad zu gleichen Zeit die Sachsenstraße überqueren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, in dessen Verlauf der 11-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Aufenthalt des Kindes im Krankenhaus war nach Angaben des hinzugerufenen Rettungsdienstes nicht nötig.

