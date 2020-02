Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall im Kaiserwörthdamm

Ludwigshafen (ots)

Am 06.02.2020, gegen 20:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Kaiserwörthdamm/ Wegelnburgstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-Jährige wollte links abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 40-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Autos. Durch den Unfall wurde die 40-Jährige leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Kaiserwörthdamm in Fahrtrichtung B44 kurzzeitig gesperrt werden.

