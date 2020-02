Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Bus beklaut

Ludwigshafen (ots)

Am 05.02.2020 gegen 13:20 Uhr wurde einer 79-Jährigen der Geldbeutel samt Inhalt (Bargeld, Ausweise, etc.) geklaut. Sie war zu diesem Zeitpunkt mit dem Bus von der Haltestelle "Wittelsbachplatz" zur Haltestelle "Am Pfalzbau" gefahren. Als sie dort ausstieg, bemerkte sie, dass ihr Tasche offen war und die Geldbörse fehlte.

Im Bus habe eine junge Frau sehr dicht neben ihr gestanden. Diese beschriebt die 79-Jährige als etwa 17-20 Jahre alt. Sie habe dunkles Schulterlanges Haar gehabt und trug dunkle Kleidung.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder zu der jungen Frau machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

