Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen dringend gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am 06.02.2020, gegen 02:00 Uhr, wurde eine 20-Jährige an einem Zigarettenautomaten in der Pfalzgrafenstraße auf Höhe Wittelsbachplatz von einem bislang Unbekannten angegriffen. Die junge Frau konnte sich gegen den Angreifer wehren und flüchtete. Der Täter sei ihr nicht gefolgt. Anschließend wandte sie sich an Polizeidienststelle. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht gefunden werden.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,70 m bis 1,80 m groß, Drei-Tage-Bart, eher dünne Statur. Der Täter habe eine schwarze Jacke mit Kapuze und - trotz der Dunkelheit - sehr auffällige blaue Schuhe getragen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

