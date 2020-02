Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei vor Shisha-Bar

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 08.02.2020 gegen 04:50 Uhr, liefen zwei junge Männer im Alter von 20- und 21-Jahren an einer Shisha-Bar in der Wredestraße vorbei. Nachdem sie diese passiert hatten, kamen fünf Personen aus der Bar und schlugen unvermittelt auf die beiden ein. Sowohl der 20-Jährige als auch dessen 21-jähriger Begleiter erlitten hierdurch Gesichtsverletzungen. Die fünf unbekannten Täter flüchteten nach der körperlichen Auseinandersetzung in Richtung des Berliner Platzes und konnten nur vage beschrieben werden.

Aufgrund dessen werden Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen:

Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Beethovenstraße 36 67061 Ludwigshafen am Rhein 0621/963-2122 piludwigshafen1@polizei.rlp.de

