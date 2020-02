Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall

Zeugenaufruf

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Mittwoch, den 05.02.2020 gegen 14:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am Ruthenplatz. Eine Pkw-Fahrerin fuhr von der Leuschnerstraße in den Kreisverkehr am Ruthenplatz. Sie musste dann aufgrund stockenden Verkehrs anhalten. Hier habe ein Pkw, welcher von der Taubenstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren sei, versucht am stehenden Fahrzeug vorbeizufahren, wobei es zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen gekommen sei. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens benötigt die Polizei mögliche Unfallzeugen, welche den Vorgang beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Nummer 0621-963/2222 in Verbindung zu setzen.

