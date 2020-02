Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vers. Einbrüche

Bad Dürkheim (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum 10.02.2020 in ein Fitnessstudio in der Bruchstraße zu gelangen. Vor Ort wurde durch die Funkstreifenbesatzung festgestellt, dass von den Tä. die Glasfüllung an der Eingangstüre beschädigt worden war. Da es sich um Sicherheitsglas gehandelt hat, zerbrach dieses nicht und die Tä. konnten somit nicht in das Fitnessstudio gelangen. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 2.500 Euro beziffert.

Möglicherweise die selben Täter hatten sich auch im selben Zeitraum an einem in unmittelbarer Nähe zu dem Fitnessstudio befindlichen Bekleidungsgeschäft zu schaffen gemacht. Hier war von den unbekannten Tätern versucht worden ein Fenster zum Sozialraum des Geschäfts einzuschlagen. Auch hier wurde das Fensterglas beschädigt, zerbrach aber nicht und das Fenster konnte somit auch nicht geöffnet werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800,- Euro.

Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

