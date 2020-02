Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drei Mal erst verdächtig - aber glücklicherweise dann doch nicht schlimm

Neustadt und Lambrecht (ots)

Drei Einsätze, die erst Schlimmeres befürchten ließen, musste die Polizei Neustadt in den vergangenen Stunden unter anderem abarbeiten: Kurz nach 15:00 Uhr wurde am 09.02.20 gemeldet, dass die automatisch betriebene Außentüre eines Supermarkts in Lambrecht offensteht. Kein Einbruch - ein technischer Defekt war die Ursache. Um 21:20 Uhr machte sich ein Nachbar Sorgen um einen 60-jährigen Neustadter, weil er durch dessen Fenster Blicklichter vernehmen konnte. Man zog einen Hilferuf als Auslöser in Betracht. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte auch in diesem Fall Entwarnung gegeben werden. Der 60-Jährige schlief und hatte versehentlich den Blinkmodus einer Lampe aktiviert. Kurz nach Mitternacht stellte ein Bürger ausgelöste Alarmanlagen an zwei ausgestellten Autos eines Händlers in Neustadt fest. Vor Ort konnten keine verdächtigen Feststellungen gemacht werden. Es ist davon auszugehen, dass Systeme aufgrund der Wetterlage auslösten.

