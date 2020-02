Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kallstadt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Kallstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Samstag, 08.02.2020 gegen 20:07 Uhr, zwei Terrassentüren eines Einfamilienhauses in der Neugasse in Kallstadt aufzuhebeln und scheiterte hierbei. Durch den entstandenen Lärm wurde die 85-jährige Bewohnerin aufmerksam, die nur sah, wie sich eine Person entfernte. Da sie zunächst vermutete, dass es sich bei dem "Besucher" um einen Verwandten handelte, informierte sie erst ca. eine Stunde später die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich bei der Polizei zu melden.

