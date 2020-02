Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 09.02.2020, gegen 04:40 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Richard-Wagner-Straße, Neustadt/Wstr. auf, um die Geldkassette zu entwenden. Hierzu kam es jedoch nicht, da ein aufmerksamer Bürger die Polizei verständigte, die kurz danach an der Tatörtlichkeit eintraf. Die unbekannten Täter waren zwischenzeitlich geflüchtet. Es erfolgte eine intensive Spurensuche durch die Polizeiinspektion Neustadt; die Ermittlungen laufen.

Hinweise nimmt die Polizei Neustadt entgegen.

