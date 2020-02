Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Haßloch (ots)

Am Samstag, 08.02.2020, gegen 09:20 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer in Gemarkung Haßloch mit einem PKW die Holiday-Park-Straße in Richtung Meckenheim. In Höhe der Einmündung Haßloch Süd verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr hierbei zwei Verkehrsinseln und kam etwa 30 Meter abseits der Fahrbahn in einem Dickicht zum Stehen. Der PKW wurde erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden am rundum beschädigten PKW wird auf ca. 20000,- Euro geschätzt. Ob ein Flurschaden entstanden ist, wird noch geklärt. Wie durch ein Wunder blieb der Fahrer unverletzt. Er gab an, dass ein Reh die Fahrbahn überquert habe und er deshalb ausweichen musste. Es werden Zeugen gesucht und gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-9330

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



