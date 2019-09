Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von Bargeld

Altendiez (ots)

Am Samstag, den 31.08.2019 zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde in der Karlstraße in Altendiez ein Glas mit Bargeld in Höhe von 830EUR entwendet. Das Glas wurde zuvor auf die Eingangstreppe des Einfamilienhauses abgestellt und anschließend durch unbekannte Täter entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Diez unter der Tel: 06432/6010 oder pidiezwache@polizei.rlp.de.

