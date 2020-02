Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung auf offener Straße

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 09.02.2020, gegen 00:30 Uhr, kam es in der Landauer Straße in Neustadt/Wstr. zu einem Streit zwischen einem 47- und einem 49-Jährigen. Beide Personen waren deutlich alkoholisiert. Im Verlauf dieser Streitigkeiten trat der 47-Jährige dem 49-Jährigen mit dem Fuß in die Rippen und ins Gesicht. Nach kurzer Verfolgung konnte der 47-Jährige fußläufig durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Der augenscheinlich leicht verletzte 49-Jährige wurde im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Hintergrund der Auseinandersetzung bedarf weiterer Ermittlungen.

Der 47-Jährige wird sich nun strafrechtlich wegen Körperverletzung verantworten müssen.

