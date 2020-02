Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kallstadt/Ungstein - Radfahrer und PKW-Fahrer schlagen sich

Kallstadt/Ungstein (ots)

Das Betätigen des Wischwassers in der Weinstraße in Kallstadt war am Samstag, 08.02.20 gegen 12:20 Uhr, Auslöser einer Streitigkeit zwischen einem 49-jährigen PKW-Fahrer aus Südhessen und einem dahinterfahrenden 41-jährigen Rennradfahrer aus dem Leiningerland. In Ungstein beleidigten sich die Beiden gegenseitig und setzten ihre Fahrt zunächst fort. Im weiteren Verlauf soll der PKW dicht neben dem Fahrradfahrer gefahren sein. Der PKW-Fahrer überholte den Radfahrer, wartete wenige hunderte Meter weiter auf ihn und nahm in derart in Empfang, als dass er den Radfahrer packte und zu Boden stieß. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht. Dies führte dazu, dass sich beide Beteiligte gegenseitig schlugen. Sowohl Radfahrer, als auch PKW-Fahrer erlitten leichte Blessuren. Gegen Beide wurden Strafverfahren eingeleitet.

