Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer schwer verletzt - zu schnell und alkoholisiert unterwegs

Kindenheim (ots)

Am Montag, 10.02.20 gegen 14:10 Uhr befuhr ein 63-jähriger Grünstadter mit seiner 1200er Suzuki die Kreisstraße 26 in Richtung Kindenheim. In der letzten Linkskurve vor der Einmündung zur L 450 musste der Motorradfahrer sein Kraftrad aufgrund zu hoher Geschwindigkeit abbremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Der Fahrer erlitt hierbei einen Oberschenkelfraktur. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein anschließender Test bestätigte die Wahrnehmung der Beamten und brachte einen Wert von 0,87 Promille zu tage. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er wurde im Anschluss in ein Krankenhaus geflogen, wo ihm im Hinblick auf seine Trunkenheitsfahrt zudem noch eine Blutprobe entnommen wurde. Der Verkehrsfluss war durch die Unfallaufnahme nicht beeinträchtigt. Der Schaden an der Leitplanke sowie am nicht mehr fahrbereiten Motorrad wird auf insgesamt 5000EUR geschätzt

Rückfragen bitte an:

Polizeidiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

*pd



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell